拜登晤北約秘書長　共同對抗中俄

七國集團（G7）領導人峰會及北約峰會即將舉行，北約秘書長斯托爾滕貝格周一（7日）到訪美國首都華盛頓，與美國總統拜登會面，同意有必要在全球競爭時代加強跨大西洋同盟，應對中國與俄羅斯的威脅。

拜登、斯托爾滕貝格、美國防長奧斯汀、白宮國家安全顧問沙利文在白宮橢圓形辦公室會面，斯托爾滕貝格會後向記者表示，雙方同意在更具競爭的世界加強北約同盟，共同面對安全威脅。他與拜登主要商討下周的北約峰會安排，以及面對全球恐怖主義、氣候變化及與中俄的緊張關係時如何強化同盟。

斯托爾滕貝格指，與中國合作為西方國家帶來經濟機會，其他事務則令雙方關係緊張，他譴責北京對台灣、新疆維吾爾人、香港示威者的高壓政策，但北約需就氣候變化、軍備控制等與中方磋商。他說，中國即將成為全球最大經濟體，軍費開支則是全球第二高，又擁有全球規模最大的海軍，北京在先進軍事能力投入巨大資源，但與北約價值觀不同。

對於俄羅斯，斯托爾滕貝格稱拜登認同對俄採取「震懾、防衞、對話」的雙軌政策，與俄對話不代表示弱，若無法與克里姆林宮保持友好關係，就要處理好雙方的緊張關係。