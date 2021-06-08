國有土地出讓等共4項非稅收入　下月起由稅務局徵收

內媒周日（6日）引述消息指，財政部、自然資源部、稅務總局及人民銀行四方聯合發出通告，將原由自然資源部門徵收的國有土使用權出讓收入、礦產資源專項收入、海域使用金及無居民海島使用金，共4項非稅收入，全數轉由稅務部門徵收，於下月1日起在河北、上海、浙江等地試行，並在明年元旦起全面實施。有分析認為政策可增加稅務部門統一管理收入的能力，同時減少地方政府漏繳收入等的問題；亦有專家指出做法會令地方的收入大減，並削弱其財政獨立。

政策將於下月在河北、內蒙古、上海、浙江、安徽、青島及雲南，以地方為單位試行，以探索實際操作的流程，4項非稅收入劃由稅務部門按屬地原則徵收，並繳入國庫。據財政部數據顯示，去年地方公共預算收入為約10萬億元（人民幣，下同，約12.1萬億港元），而國有土地使用權讓出收入則達8.4萬億元（約10.2萬億港元）。

有業界人士指，連同年初起合併由稅務部門徵收的水土保持補償稅、排污權出讓收入等，以及上月的土地閒置費等收入，是次政策令稅務部門發揮更大徵管優勢，並可降低管理成本及提高效率；易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進亦表示，政策可整頓地方收入的紀律，他指出以往地方政府在複雜的土地市場上，徵收土地出讓金的制度欠透明，造成違規減免或挪用款項等問題，更出現地方的「小金庫」，沒按正常程序將之流入國庫，政策可令徵收過程公開透明，打擊上述的不當行為。

惟有人認為，土地出讓金為地方財政的主要來源，政策某程度壓縮地方的財政獨立性及靈活性，使出讓金的使用權受制於中央，進一步強化中央集權；亦有評論稱，地方的非稅收入收歸國有後，或會令地方為闢收入來源，進行所謂舊城改造，結果讓強拆房屋的情況增加。