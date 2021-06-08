南京師大中北學院改制降格惹不滿　學生公安爆流血衝突

江蘇近期推動獨立學院改制合併成職業技術院校，有學生不滿學歷降級不利找工作。繼日前南京中醫藥大學翰林學院學生在校內拉橫額後，南京師範大學中北學院學生近日亦在校內發起抗議，期間與警方爆發衝突，網傳照片顯示有人頭血流，當中不少是女學生。校方周二（8日）宣布終止合併轉設；公安事後指摘學生一度非法扣留該校院長。

內地教育部近年加快推動「獨立學院」改制，今年5月印發「關於加快推進獨立學院轉設工作的實施方案」，要求獨立學院轉設為民辦、公辦學校，或終止辦學。有獨立學院則與職業院校合併成為職業技術大學。獨立學院是由普通大學和社會組織或個人合辦的大專院校，收生要求較一般大學低，但因掛名大學，雖然學費較高，仍受到一些學生青睞。

據報，南京師範大學中北學院有學生和家長不滿校方改制，指當初了數十萬元人民幣的學費，現在學校卻要降格為職校，形容是「詐騙」。另有學生擔心學校改制後，除影響參加研究所和公務員考試，也影響日後求職。網傳學生近日在校內發動抗議，與到場的警員發生激烈衝突。網傳現場照片，有學生舉高雙手與警對峙，有人被警員按壓在地上或抬走，更有不少人受傷流血。

南京師範大學中北學院官方微信公眾號周二上午發公告稱，根據江蘇省教育廳發布，江蘇省暫停獨立學院與高職院校合併轉設工作。經學校研究決定，終止南京師範大學中北學院與高職院校的合併轉設工作，不再轉設為職教本科。

江蘇省丹陽市公安局周二在其官方微博通報，周日（6日）下午，南京師範大學中北學院部分學生因對獨立學院與高職院校合併轉設工作不滿，在校內長時間聚集，並將55歲的學院院長非法扣留長達30多小時。公安經多次勸喻，少數學生仍阻止常某離開，又向公安人員圍攻謾罵、阻礙執法，公安機關遂依法採取必要手段將被困者帶離並送醫院救治。而就事件涉及的違法行為，公安機關正依法調查。