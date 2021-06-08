傳漢光實兵演習或延期　台國防部：視乎疫情發展

今年7月中旬舉行的台軍漢光37號實兵演習、本月底舉辦的將官晉升典禮，由於新冠疫情肆虐，傳將延期舉行。台灣的國防部周二（8日）回應指，將視乎疫情發展作出檢討，審慎評估狀況，目前尚未定案。

漢光37號實兵演習原定於7月12日至16日舉行，重點項目包括屏東佳冬戰備道起降、海巡艦納入海空聯合操演、三軍聯合反登陸操演。惟中央流行疫情中心周一（7日）公布三級防疫警戒延長至6月28日，導致演習或需要推遲。至於台軍每年6月底舉辦的下半年度將官晉任典禮，舉辦地點三軍軍官俱樂部因疫情即將停業，若如期舉行則需另覓地點，或者改為線上形式，甚至取消辦理。

臨近端午節3日連續假期，國防部為免士兵休假返家或外出增加染疫風險，要求他們「在營休假」，除非家中或親人確有急事需要請假，在報備核準後才可離營，軍部隊幹部將會全力與家屬進行聯繫，掌握所有離營官兵動向。數據顯示，今年5月爆發新一波疫情後，軍隊已出現6宗士兵確診個案，若加上國防醫學院1名碩士自費生確診，則累計7宗。