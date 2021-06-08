獨立學院改制風波背後　降格不利學生升學就業

內地獨立學院改制風波鬧得沸沸揚揚，甚至有反對的學生與警方爆發衝突。資料顯示，獨立學院是指實施本科以上學歷教育的普通高等院校，與國家機構以外的社會組織或個人合辦的院校，屬於公益性質。教育部2008年曾頒布《獨立學院設置與管理辦法》，要求獨立學院在5年內完成轉設。

上述文件頒布後，直至2019年，還有257所院校未完成轉設，教育部辦公廳去年5月便發布《關於加快推進獨立學院轉設工作的實施方案》，要求到去年底各獨立學院要制定好轉設方案，同時推動一批獨立學院實現轉設，而轉設路徑包括「轉為民辦」、「轉為公辦」、「合併轉設」、「終止辦學」。

今次事件涉及的學院多為「合併轉設」。完成「合併轉設」後，獨立學院會成為本科層次職業學校，在類型上屬於職業教育，在層次上屬於本科層次教育、與普通本科高校同屬一個層次，學生畢業後取得本科學歷。去年12月教育部發展規劃司司長劉昌亞表示，已有一部分學校正跟高職學校進行結對、合併，最後轉設成為職業技術大學。

不過，社會主流意見認為轉設後的職業學校並非「大學院校」，只是職業技術學校（職校），甚至不承認校內學生是大學畢業，對他們的就業及升學造成不利。因此「合併轉設」變成本科層次職業學校，被視為校方自我降格行為，遭學生及家長反對，他們要求「轉設可以，公辦普本，拒絕職本」。