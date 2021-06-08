廣告涉意識不良　廣告商銀行各罰30萬及60萬人民幣

內地一間銀行在2019年，發布一則題為《不要告訴別人，你的肚子是被我們搞大的》的美食營銷活動廣告，被指其內容意識不良，有侮辱貶低女性之嫌，被上海市市場監督管理局罰款60萬元（人民幣，下同，約72.8萬港元），而創作廣告的廣告公司亦被裁罰30萬元（約36.4萬港元）。廣告公司不服處罰過重，兩次上訴至法院均被駁回。

內媒周二（8日）引述日前披露的法庭文件，指廣發銀行上海分行在2019年5月31日，向信用卡客戶發放的廣告中引起爭議，人民銀行在同年8月將資料轉交市監管局調查。市監管局其後認為廣告標題製作嘩眾取寵，低級庸俗，責令當事人停止發布廣告，並作出上述罰款。

創作廣告的上海厚美廣告有限公司不滿遭重罰，上訴至上海鐵路運輸法院，於去年8月一審。該公司指具爭議的標題僅為廣告一部分，且用上「我們」避免歧義，認為案情並不嚴重；市監管局則指廣告發布至下架，歷時近3個月，已有4萬次粉絲傳播量，認為裁罰不重。法院亦認同涉事廣告時間跨度長，為社會帶來不良影響，認為判決並無不妥，故維持原判；廣告公司其後又上訴至上海市第三中級人民法院，二審同遭駁回。