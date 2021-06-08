內地加強保護未成年人　將建立網絡遊戲電子身份認證系統

新修訂的《未成年人保護法》本月初生效，國務院未成年人保護工作領導小組發布《關於加強未成年人保護工作的意見》（下稱《意見》），作為配套政策。民政部周二（8日）在國新辦新聞發布會上表示，目前全國各省級亦已建立未成年人保護工作領導小組或委員會，將在多方面保障未成年人士，包括制定針對未成年人的網絡限制。

《意見》從6個方面提出了25項工作，在家庭方面，加強公益性家庭教育指導服務，探索對依法收養孤兒和殘疾兒童、非生父母履行監護權的家庭實施公共服務優惠等；學校方面，推動落實義務教育學校課後服務全覆蓋等；社會方面，鼓勵地方擴大殘疾兒童康復救助年齡範圍，放寬對救助對象家庭經濟條件的限制等。

在網絡方面，重點提出要推動制定未成年人網絡保護行業規範和行為準則，推動建立統一的未成年人網絡遊戲電子身份認證系統。政府方面，要提高長期監護專業化服務水平，建立健全臨時監護工作制度等；司法方面，提出要施行未成年人遭受性侵害或暴力傷害案件一站式取證保護機制，深化涉及未成年人案件綜合審判改革。

另公安部治安管理局在會上提及，當局在江蘇、重慶及寧夏等多處派出所，設立關愛未成年人工作站；又要求旅館經營者在接待未成年人時，需查驗入住者身份，詢問其父母或監護人聯絡方式，以及同住人關係等狀況，並加強安全巡視與訪客管理，當有可疑情況時，必須即時通報公安，以「五必須」保障未成年入住者安全。