內地76%電單車頭盔質量不達標　脆如蛋殼一碰即碎

內地官媒報道，市面上不少電單車頭盔偷工減料、脆弱如蛋殼一碰就碎。市監總局近日就60批次電單車頭盔進行檢驗，結果顯示有46批次不符合相關標準要求，佔比達76%，其中20批次更是無緩衝層結構。

報道稱，廣東中山市近日發生一宗電單車與汽車擦撞事故，盡管擦撞不激烈，但電單車女司機眼部流血不止、頭盔破損嚴重，塑料外殼幾乎已解體，只剩下黑色的塑料骨架還罩在頭上。經查發現，她的眼睛是被頭盔碎片紮傷，且她所戴的是劣質頭盔，面罩位國很薄很軟，一碰就碎裂。江蘇南通市亦發生一宗電單車與汽車相撞事故，碰撞時電單車女司機的頭盔被甩了出去，塑膠外殼破了一個大洞，束帶也脫落了，未能起到有效的保護作用，導致她頭部外傷、頸椎骨折。

兩宗交通意外中，傷者雖然都佩戴了頭盔，但頭盔結構簡單，都缺少了起關鍵作用的緩衝層內襯。市監總局隨後進行電單車頭盔專項風險監測，並發布質量安全風險警示。被測試頭盔除了外殼和緩衝層質量不過關，部分頭盔剛度亦不達標。當工程師進行試驗時，一款無緩衝層頭盔在壓力作用下變形明顯，殼體開裂。