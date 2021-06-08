世衞溯源報告摘要︰華南海鮮市場非疫情發源地

全球新冠肺炎疫情持續，世界衞生組織早前公布新冠病毒溯源研究聯合專家組的研究報告後，多國仍要求重新展開調查。中國官媒周二（8日）披露上述研究報告的摘要報告內容。

摘要報告指，研究團隊通過3個工作小組對中國專家第一階段在流行病學、動物與環境、分子流行病學和生物信息學的3個領域的工作進展進行回顧，並展開一系列現場考察和關鍵知情人訪談。研究團隊對武漢某醫院的流感樣疾病（ILI）監測數據，和湖北省某省級醫院的嚴重急性呼吸道疾病（SARI）監測數據進行回顧，發現武漢乃至湖北其他城市及周邊6省的兒童和成人ILI均明顯增加。另團隊亦對武漢、湖北其他地區以及其他省市區各醫院保存的2019年下半年4500多分研究項目樣本進行檢測，均未發現新冠病毒。

報告指，在2019年7月至12月期間，武漢以及湖北其他地區的全死因和肺炎死亡監測數據中，未見死亡趨勢出現意外波動的證據，不能顯示2019年12月前發生新冠病毒在人群中傳播，但不排除低水平傳播的可能。

研究團隊又對2019年10月至11月武漢潛在病例進行臨床回顧，因發燒、急性呼吸道疾病、流感樣疾病和不明原因肺炎到233間醫療機構就診的患者，合共76,253人，其中92人臨床症狀上符合新冠病毒引發的疾病；專家今年1月對其中67人進行抗體檢測，均未發現曾感染。惟團隊認為在疫情發生12個月後，血清學檢測方法存在局限性。

報告又指，早期許多病例與華南海鮮市場有關，但也有相似數量的病例與其他市場有關，有些病例則與任何市場均無關，表明華南海鮮市場不是疫情的發源地，關於華南海鮮市場在疫情起源中的作用或感染是如何傳入市場的，目前尚無法得出確切結論。

報告認為，大多數新型病毒都來源於動物，能導致全球大流行的病毒必定高度適應人類環境，因此新冠病毒的溯源工作應將重點放在兩個階段，第一階段涉及病毒在發生人畜共患轉移前在動物宿主中的循環，第二階段涉及人畜共患轉移後新冠病毒在人群傳播過程中的演變。迄今為止的調查和研究表明，在蝙蝠和穿山甲中發現與新冠病毒關係最密切的冠狀病毒，然而相似度均不足以使其成為新冠病毒的直接祖先；且水貂和貓對新冠病毒的高度易感性表明，可能有其他動物是潛在宿主。

報告認為，新冠病毒出現的可能途徑有4種，分別是人畜共患病向人類直接傳播、通過中間宿主引入、通過冷鏈或食物鏈引入，以及通過實驗室事件引入。惟聯合專家組考慮現有的科學證據和發現後，認為人畜共患病直接溢出是從可能到比較可能、通過中間宿主引入是從比較可能到非常可能、通過冷鏈或食物鏈引入是可能，而通過實驗室事故引入則是極不可能。