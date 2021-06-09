德國慕尼黑孔子學院被指改圖　以漢人裝少數民族宣揚愛中國

慕尼黑孔子學院被指在社交網站，貼出由漢人頭像移植而成的小數民族改圖。

設於德國的慕尼黑孔子學院被揭近日在社交媒體，上載由漢族員工「扮演」維吾爾人、藏人的圖片，並在圖片上標示「我愛你中國」的句語。當地有團體發聲明抗議，批評中國當局使用極不尊重的手法，將少數民族作娛樂化宣傳，旨在掩蓋對藏人和維吾爾人的打壓。院方暫未回應事件。

總部設在德國的世界維吾爾代表大會和德國西藏倡議（Tibet Initiative Deutschland）周日（6日）發表聯合聲明，指慕尼黑孔子學院的漢族員工，利用中國「天天P圖」應用程式，炮製出以漢人頭像移植而成的藏人、維吾爾人等「洋溢幸福表情」的圖片，並加註中文和德文「我愛你中國」字樣，發布在慕尼黑孔子學院的Facebook和Instagram等官方帳號上。聲明要求中國孔子學院停止虛假的大外宣民族宣傳。

有外媒記者致電慕尼黑孔子學院，接電話的學院工作人員稱正值疫情，該項目負責人士正在家中辦公，要求該記者用郵件聯繫，但記者表示，得不到對方回覆電郵。外媒亦稱，中國駐德國大使館拒絕就事件作評論。

德國現時共有19家孔子學院，合作的大學包括漢堡大學、海德堡大學、柏林自由大學等知名學府。去年7月，德國自民黨向德國國會提交議案，要求關閉德國境內多家孔子學院。