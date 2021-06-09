華裔教授涉瞞與中國關係領美政府研究金　案件美國開審

美國田納西大學華裔副教授胡安明（Anming Hu），因涉嫌隱瞞與中國的大學有關係，同時領取美國政府的研究資金，被控3項電匯詐騙及3項虛假陳述罪，案件在周一（7日）開審。這是美國司法部審理的首宗同類案件，被告的律師在開案陳詞表示其當事人無辜。

胡的代表律師洛莫納科（Philip Lomonaco）在庭上表示，美國司法部為了打擊大學研究員隱瞞與中國機構關係，並阻嚇美國大學聘請外國出生的研究員和教授，才把胡當成目標。不過，聯邦檢察官麥肯齊（Matthew J. McKenzie）指，這宗案件的性質，是胡受聘於田納西大學的同時，隱瞞為北京工業大學（北工大）工作的事實。

胡安明是田納西大學機械、航天及生物醫學工程系副教授，他去年2月被起訴後已遭大學停職。胡被指在領取美國太空總署（NASA）的研究資金時作出欺詐行為，沒有披露自己是北工大的教授。根據美國法律，NASA不得向中資企業或大學提供研究資金，而起訴書指出，胡安明向田納西大學謊報他在北京的關係，導致該校向NASA提供不實證明，指胡符合NASA的這項限制。

起訴書顯示，根據2018年商定的一項撥款方案，田納西大學收到過5萬美元（約39萬港元），旨在支持胡安明為馬歇爾太空飛行中心（Marshall Space Flight Center）開發用於打印金屬傳感器的3D打印技術；該校還收過NASA撥出的6萬美元（約46.8萬港元），旨在支持胡安明為噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）開展的一項研究；該研究啟動於2016年，涉及如何把樣本從火星帶回地球。

此外，控方又指胡安明在申請田納西大學的終身教職時，履歷上沒有申報他與北工大的關係，然而他卻曾在一封為一名北京學生寫的推薦信中寫道：「我是北京工業大學激光工程研究院的特聘教授。」

胡安明是中國「千人計劃」的成員之一，其律師在法庭文件中說，胡之所以遭到起訴，是因為美國政府不惜在缺乏證據的情況下，展開剷除中國間諜的行動。但檢方則表示，這些指控沒有依據。目前，胡安明並沒有被起訴間諜罪名。