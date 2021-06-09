尿急求下車遭拒　乘客數據線勒暈司機釀車禍

湖北省襄陽市周二（7日）有的士在高速公路上撞欄起火，事故原因是乘客聲稱人有三急要求在公路上下車遭拒，於是用數據線勒暈司機，導致的士失控釀禍。涉事乘客逃離現場，但最終遭警方查獲。

「我頸好痛啊！我差點就死啦！」該名的士司機周二（8日）向內媒憶述事件時仍猶有餘悸。他指事發當日，一名中年漢從湖北十堰市上車後坐在後排座位，當的士駛至襄陽事發路段時，乘客突然表示尿急要求停車。司機解釋在高速公路上不能停車，並稱再開20多公里就到襄陽西，「到了那裡的服務區就可以上廁所」。詎料乘客堅持下車，更突然從後用手機數據線勒住司機頸部，致其不省人事，的士其後失控撞向路旁護欄。

當司機醒來後，才發現車輛着火，於是連爬滾帶爬逃離車廂。當時該乘客已不知所終。警員到場後，司機因驚嚇過度而大哭起來，民警於是一邊用滅火筒滅火，一邊對他安撫。事後，的士被燒剩車架，而司機的手機等其他物品均付諸一炬。

警員其後根據線索，掌握到該乘客逃走的訊息，並在不足24小時後將其逮獲。警方其後依危害公共安全罪將該乘客刑事拘留，案件正在進一步處理中。