內地新增16宗確診　疾控官員稱廣州疫情未擴及社區

內地周三（9日）公布過去一日新增16宗新冠肺炎確診病例，8宗本地確診個案全部在廣東出現。截至周二（8日）凌晨零時，廣州市累計報告108宗境內感染個案（98宗確診、10宗無症狀），該市衞健委疾控處副處長李鐵鋼接受電視台訪問時表示，這波本地疫情局限於重點區域，沒有在社會廣泛傳播。

廣東省的7宗本地確診病例及1宗本地無症狀感染者轉確診，均為廣州報告；肇慶新增1宗境外輸入確診病例，為無症狀感染者轉確診，患者來自喀麥隆。同日全省新增6宗境外輸入無症狀感染者，分別由廣州、深圳和佛山報告。

李鐵鋼指出廣州這輪本地疫情特點，是疫情仍局限在之前發生疫情的區域，說明前期防控效果明顯。另由於核酸檢測感染率較低，也證明整個社區的傳播率比較低，沒有形成廣泛的社會傳播。他又表示，對廣州所報告的感染病例進行基因測序，結果顯示所有病例相似度都達到98%以上，說明所有病例都在同一條傳播鏈上。目前這些病例的傳播鏈是比較清晰的，但要確定零號病人還需要進一步調查。

除廣東省病例外，內地其餘地區周二新增7宗境外輸入確診病例，分別為北京、上海及四川各2宗，福建則有1宗。同日除廣東省外，另有新增3宗境外輸入無症狀感染個案。至今內地累計91,316人確診，當中4,636人病亡。