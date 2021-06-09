G7峰會或出台措施　對抗中國一帶一路

七大工業國集團（G7）領導人峰會將於周五（11日）起，在英國康沃爾郡召開。日本共同社周二（8日）報道，G7基本決定屆時在會上，出台對抗中國一帶一路經濟帶構想的措施；並於下周日（13日）最後一天公布的聲明中，強調基於規則的透明及可持續基礎設施建設支援，旨在支持受新冠疫情影響的發展中國家恢復經濟。

日本政府周二發布消息指，首相菅義偉周四（10日）下午將從日本啟程赴英出席G7峰會，下周一（14日）下午回國，夫人真理子亦同行。官房長官加藤勝信在記者會上表示，新冠疫情對策、自由貿易和氣候變化等將成為峰會的重要議題，強調會積極為G7的討論作出貢獻。日美關係消息人士早前亦透露，日美兩國要求在峰會聲明中寫明台海和平穩定的重要性，並關注香港及新疆議題，將推進協調。

另外，白宮國家安全委員會印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell），周二出席美國智庫新美國安全中心的網上活動。他表示，美國會與日本、澳洲、新西蘭等合作，協助太平洋地區的島國，共同應對日益在該區增加戰略競爭的中國。他提到帛琉等5國早前宣布退出太平洋島國論壇，強調美國與這些國家有共同戰略利益，冀與上述國家商討，在漁業、海岸防衞和運送疫苗等問題上取得進展。