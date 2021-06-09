台電視台攝影師廁所猝死確診　23警快篩結果幸無感染

台灣台北市內湖區壹電視台攝影師周一（7日）被人發現陳屍在廁所內，家屬一度以為是酗酒緣故，未料新冠病毒採檢結果出爐顯示確診。起初到場調查的4名警員，及與警員有密切接觸的另外19名警員，周二（8日）晚急赴醫院接快速檢測，均無感染。與攝影師共事的電視台員工，均需自主健康管理。壹電視周三（9日）起設立快篩站，協助全體員工緊急檢測，並在衞生單位的指示下進行疫調。

事發當日，由清潔工發現48歲攝影師在廁所內猝死，警方到場調查，見死者褲子脫到一半，排除無外力介入，原打算請衞生所的醫生開立死亡證明書，不過警方通知衞生所、疾病管制署，惟兩方互相推卸，未有醫生願意到場，後經協調，改由法醫進行採檢，其後證實死者確診新冠肺炎。

家屬告訴警方，死者前1周均居家辦公，第1天上班便陳屍廁所，辦公室同事自行展開疫調。至於到場處理的警員，包括派出所3名警員、1名偵查隊鑑證人員，均有穿着全套防護裝備，事後亦有全面消毒，目前結果出爐全部為無感染，但內湖分局為求慎重，仍要求警員在家自主管理。