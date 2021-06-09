杭州男子毒殺7家犬　疑不滿妻兒遭狗嚇

浙江省杭州市蕭山區某小區自4月中起個多月期間，有7隻由居民飼養的狗疑先後被毒死。小區物業管理公司於是安裝閉路電視，於5月底成功查獲投毒的男子。據他表示，因為老婆和孩子經常在小區被狗嚇，所以投毒。男子事後已被警方刑拘。

有業主早前在網上發文稱，家裏養的狗於4月15日被毒死，其嘔吐物中發現塞了藥丸的火腿腸。業主下樓查看，發現草叢中有很多毒香腸。5日後經物管商量，在必經路段安裝閉路電視。業主亦自發定時查看花槽旁邊是否暗藏毒物。

在5月28日早上，業主再發現草叢中有大量毒香腸，於是立即查看閉路電視畫面並鎖定可疑男子。到同月29日凌晨，男子打算下樓再次投毒時被在現場埋伏的多名業主逮獲，同晚警方於男子家中搜出有毒的藥丸，於是連夜將其帶返派出所。

據了解，該男子在40天內共投毒5、6次，小區保安人員每次檢獲30多條毒香腸。物管工作人員表示，小區內共有60至70隻寵物狗，被毒殺的狗約7隻。投毒男子稱妻兒曾被狗所嚇，有其他業主向記者表示，見過沒帶狗繩的小狗在小區內跑來跑去，有時在綠化帶和草坪大小便，確實帶來不好的影響。但也有人認為，投毒的做法太極端，小區小孩很多，萬一碰到或者誤食便麻煩。