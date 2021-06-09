診所疑替普通市民接種新冠疫苗　市府政策不清惹議

台灣新冠疫情嚴峻，台北市是重災區之一。市長柯文哲上月底曾表示，政府分配的疫苗「一周內打完」，但周二（8日）有指中正區一間診所被爆出安排一般市民接種阿斯利康疫苗。副市長黃珊珊周三（9日）回應，的確有部分疫苗分發到合約診所替1至3類相關防疫人士接種，若診所未按規定替優先人士接種，將會重罰。不過有報道質疑市府說法自相矛盾。

民進黨前立委、醫生林靜儀周三在Facebook爆料稱，台北市傳出有診所周二傍晚大排長龍，替普通市民免費接種新冠疫苗。該診所事後回應「是打肺炎鏈球菌疫苗」。當地媒體隨即致電台北市衞生局求證，卻未獲回覆，僅表示「查證中」。

針對此事，立法院民進黨團周三提出多項質疑，包括涉事診所是否為新冠疫苗接種合約醫院？是否只有這家診所偷打疫苗？疫苗何來？以及到底是誰被通知接種疫苗？

直到周三中午，黃珊珊才表示，該市自5月27日開始，有依照相關規定分發疫苗到合約診所，替1至3類防疫人員接種。另市政副發言人林珍羽也證實，涉事診所為新冠疫苗接種合約診所，該診所依據程序向衞生局提出申請、領回疫苗，對象僅限該診所「第1至3類相關工作人員」。不過有報道稱，該市衞生局長黃世傑周二曾稱，不會將疫苗配發至診所，必須到指定醫院接種，質疑市府說法矛盾、政策不清。