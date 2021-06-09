澳洲總理莫里森警告與華衝突風險增加　促對抗經濟脅迫

澳洲總理莫里森本周將出訪歐亞多國，他周三（9日）發表臨行前的外交演說，警告全球面臨自1930年代以來未曾出現的不確定時期，暗示與中國的衝突風險不斷增加。他又呼籲國際社會對抗經濟脅迫行為，全面檢視全球的貿易法規。

莫里森在西澳省的珀斯美國亞洲中心（Perth USAsia Centre）發表針對中國的演說，警告澳洲的安全環境近年急劇改變，正在升級的局勢有損他們的利益。他指出，印太地區是新的戰略競爭中心，區內出現誤算及衝突的風險不斷增加並迫在眉睫，但未有直接提及中國在南海的行動，只稱美國總統拜登的戰略亦聚焦在該區。

對於中國，莫里森談到所有國家都應參與全球體制，又指澳洲已準備好與所有國家，包括中國，在共同面對的挑戰上展開對話。他提到中美之間的競爭帶來風險，但衝突並非不可避免，稱：「競爭不一定會引致衝突，競爭也不能把威壓正當化。」他表示，已與多國領袖討論並獲得支持，準備好應對近期受到的經濟脅迫，強調這些行為若無後果，將難以抑制。

莫里森認為，目前的挑戰是要加強和支撐一套有利自由的世界秩序，各個擁有相同價值觀的國家和自由民主政體，要比過去30年更積極合作；並促盟友捍衞自由世界秩序，共同抵抗獨裁政治。他雖然未有提到中國的一帶一路計劃，但指出缺乏適當標準、環境持續性或夾帶苛刻條件的基建不應存在。

莫里森周四（10日）將出訪新加坡，其後前往法國和英國。七大工業國集團（G7）在英國舉行期間，莫里森將與拜登會晤。