指控Tesla煞車失靈　維權車主錄音曝光疑自導自演索賠

內地官媒及民間早前對美國電動車生產商特斯拉（Tesla）口誅筆伐，聲討Tesla煞車失靈而危害駕駛安全。未料事件近日出現大反轉，網傳一段疑似曾指控Model X煞車失靈的車主河南鄭州市溫先生與他人的對話錄音，聲稱自己的車輛根本無大問題，只是希望利用輿論壓力，使Tesla對他「一賠三」。

溫先生在錄音中提到幾點，一是他的車可能只是線圈老化導致煞車失靈，換個零件已無事；二是他想趁着輿論熱度將事情鬧大；三是上海車展女車主維權一事是河南電視台背後操作；四是Tesla是美國的，他做局搗亂，誰敢說不就是漢奸。從曝光的錄音中來看，溫先生疑似自導自演以博取更高關注度，希望Tesla能夠「一賠三」，目前未知他在錄音中與誰對話。

不過，錄音的真實性亦受到質疑。溫先生周日（6日）發布短片回應，直斥錄音屬惡意剪接，「打着和我商量的旗號，偷偷錄音，歪曲事實，這不是一個跨國企業對消費者應有的態度」。他未明言錄音捏造了甚麼事實、以及自己有沒有要求「一賠三」。不少網民認為他間接承認錄音中的話是他說的。

錄音中溫先生提及他要找河南交通廣播電台維權求助，該電台事後回應，尚未收到任何關於溫先生及相關人員的「Tesla退一賠三」維權求助，強調將客觀報道，從未參與任何策劃。至於溫先生提及上海車展女車主維權是由河南省當地電視台操作，目前尚未有內地媒體回應。