研究稱新冠疫情爆發前　武漢市場曾售近5萬隻野生動物

國際學術期刊《科學報告》近日刊登最新研究報告，顯示在新冠肺炎疫情爆發之前，湖北省武漢各個市場已有活體野生動物出售，為新冠病毒從動物傳給人類提供重要新證據。

研究由中國西華師範大學、牛津大學和加拿大卑詩大學的科學家共同負責，在2017年5月至2019年11月期間，收集武漢4個市場共17間商販的數據，包括武漢華南海鮮批發市場，結果發現他們曾出售38種野生動物，總數超過47,000隻，當中有31種屬保護動物，且至少有4種是科學家認為可以攜帶新冠病毒的物種，分別是果子貍、水貂、獾和貉，但無人曾出售蝙蝠或穿山甲。

研究人員表示，上述數據是研究所偶然獲得的，因為研究本意是針對蜱傳疾病來源，並非新冠病毒。研究指出，這些野生動物大多是非法交易，沒有經過健康及來源檢驗，並存放於擁擠狹窄和不衞生的環境下、即場屠宰，使病毒存在跨物種傳播的可能。

世界衞生組織（WHO）3月底曾與中國發表聯合報告稱，無證據證明2019年武漢華南海鮮批發市場有野生動物出售，但不排除該市場過去曾有出售。