華企資助英20大學逾4000萬鎊　恐礙學術自由

由英國保守黨議員組成的中國研究小組調查發現，全英有20間頂尖大學在過去6年以來，收受中國科企華為及國有企業總值逾4,000萬英鎊（約4.4億港元）資助研究敏感範疇。英國政府憂慮上述情況會損害學術自由，惟多間大學表示有完善程序評估情況，並會維持高透明度。

英媒周二（8日）引述調查結果指，小組發現倫敦帝國學院在過去6年以來，接受華為350萬至1,450萬英鎊（約3,850萬至1.6億港元），資助大數據學習研究及有關工作的用途；另從中石化及中國航空工業集團分別接受至少1,000萬英鎊（約1.1億港元）及650萬英鎊（約7,150萬港元）。該學院院長2016年亦獲華為贈送一套手機免提裝置，但未曾使用。

蘭開斯特大學自2015年亦收取華為110萬英鎊（約1,210萬港元）研究半導體、電腦學習等科目。約克大學則收取89萬英鎊（約979萬港元），但沒有透露資金用途。其餘大學如布里斯托爾大學、埃克塞特大學等以商業敏感為由，拒絕透露資金安排；南安普敦大學則以需時逾18小時取得資料，超出《資訊自由法》要求時限為由，拒絕透露。

小組負責人兼國會下議院外交事務委員會主席董勤達（Tom Tugendhat）警告，追蹤大學資金發現上述聯繫，部分可能會成為左右學術自由的因素，他們需得知金主以及運用在甚麽方向。蘭開斯特大學回應時明言，不會為資金而「折腰」，強調外來資助都通過道德守則，若研究項目敏感會有進一步的審查限制。