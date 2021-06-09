新冠疫苗採購慢　江啟臣籲民進黨放下政治考量

台灣自上月爆發新一波新冠疫情後，疫苗供應不足。國民黨主席江啟臣周三（9日）公布一份由當地大學進行的民調，逾千名受訪者中有68%人不滿意政府採購疫苗進度，有57%民眾願意接種「透過中國大陸代理商引進」的德國生技公司BioNTech的原廠疫苗。江呼籲政府放下政治考量，加速爭取各種取得國際認證的疫苗，提高人民接種率。

國立政治大學選研中心由上月28日至31日期間，就疫情議題進行網上民調，年齡以20至59歲的青壯世代為主，共收集到1,104份成功樣本。民調指出，有六成以上受訪者認為接種疫苗的需求。另外，民眾對台灣的蔡英文總統滿意度僅39.5％，不滿意度高達60.5％，對疫情指揮中心指揮官陳時中的不滿度亦過半，高達53.9％。

國民黨青年部主任陳冠安表示，陳時中過去一年有防疫形象牌庇護，但因應目前的防疫政策無法藉過去表現來「校正回歸」，社會對政府防疫的不滿程度大增。他續指，民眾對社會整體防疫的信心高於指揮中心，已經不再是「相信政府相信黨」的狀態，甚至出現49.2％民眾認為指揮中心在重大決策前，不會優先考量民眾福利。

江啟臣呼籲民進黨政府將「加速引進疫苗」視為重中之重，正面看待及接納各方釋出的善意，移除不必要的政治或行政程序阻礙。他認為民調結果顯示多數民眾在意的是疫苗本身的品牌、以及是否經過國際標準的檢驗，不會因為代理商是誰而產生排斥。