解放軍震懾美台　轟6K發射巡航導彈

美國3名參議員乘坐美軍運輸機周日（6日）飛抵台灣訪問後，大陸解放軍周三（9日）首次公開轟6K轟炸機發射巡航導彈的畫面。這款武器用於長程精確的空對地攻擊，外界認為解放軍此舉是展示武力，以實際行動震懾及警告美台。

解放軍《南部空軍》微信公眾號刊登題為《茫茫大漠射天狼——空中武控師的飛行日記》的文章，公開轟6K到靶場執行實彈訓練任務的照片，可見空軍人員為轟炸機裝載及檢查巡航導彈。文章透露，機組人員發射導彈前需要採取多種戰術戰法抵達任務空域，並根據情況及時調整轟炸機的姿態、高度、航向等。

機組人員之一的武器控制師在文章提到發射武器情況：「導彈如離弦之箭，迅即從機身下方飛過。不一會，它就拖着長長的尾巴，從視野裏消失。」文章沒有透露執行今次訓練任務的時間及地點，同時沒有公開該枚巡航導彈的型號。

大陸傳媒報道指根據照片，涉事巡航導彈型號應該是長劍20，被外界稱為中國版美軍戰斧巡航導彈，估計射程介乎1,500公里至2,500公里。報道特別提到，轟6K近年執行「繞島巡航、前出島鏈、戰巡南海」任務，針對美台的意味濃厚。