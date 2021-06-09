大陸長期盜抽海沙　台監察院立案調查

去年大陸抽沙船在連江縣南竿鄉出現，被台灣海巡人員驅趕到岸邊將沙排出。

台灣監察院周二（8日）發布新聞稿稱，大陸抽沙船長期越界盜抽連江縣海沙，破壞當地生態環境、造成海床地形變異，已立案調查。

新聞稿指出，監察院日前以視像方式接受連江縣政府陳情，縣府秘書長張龍德指，大陸將連江縣莒光鄉白犬列島外海12海里內劃設為鼓勵抽沙區，近年來每天有上百艘大陸船隻在該區域抽沙，更有多艘4,000噸以上抽沙船越區進入南竿海域抽沙，造成沙灘流失、海底環境生態破壞。儘管海巡署雖曾扣押數艘抽沙船、逮捕若干船員，但大部分船隻利用法令規定未盡之處，逃避海巡署緝捕，導致問題遲遲未能解決。

監察委員表示，目前海巡署受限於2004年6月15日國防部修正生效的「台灣、澎湖、東沙、金門、東碇、烏坵、馬祖、東引、亮島、南沙」地區限制、禁止水域範圍及事項，僅能針對6,000米範圍內之越界船隻，進行驅離或取締逮捕，無法有效遏止大肆違法抽沙行為。

監察委員續指，因此有必要全面調查海巡署對馬祖海域執法情形如何、大陸船隻越界抽沙對島嶼環境產生甚麼影響，檢討目前措施執行成效及作出改進之處，相關法令規範缺失之處。