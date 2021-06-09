嫌年輕女子讓座慢　6旬婦出口辱罵被行拘

北京一名6旬老婦近日搭巴士，因為車上一年輕女孩沒有第一時間給她讓座，令她火冒三丈、大聲斥責對方「臭外地的上北京要飯來了」，言語間歧視外地人。北京公交警方周二（6月8日）通報，老婦已被依法行拘。

上月27日上午8時許，63歲的聞某珍乘搭856號巴士，她自稱肢體殘疾，坐下後便開始罵人，「我就瞧不起外地人，沒素質，老弱病殘上來不給讓座」、「臭外地的，上北京要飯來了，狂甚麼呀」、「看你這長相，就知道你不是北京人兒」。被罵的女乘客回應：「北京都是你家的，有本事你住故宮裏。」老婦隨即自稱是正黃旗人，還脫下帽子指着自己的頭有通天紋，以示身份尊貴。

目擊者李女士表示，老婦一上車便高喊「給我讓位置」，但其實當時車廂中還有空餘座位，而且老婦看起來不像殘疾人士活蹦亂跳的。北京公交集團工作人員表示，老婦行為未對人身或財產造成實質的傷害，只能做道德層面的引導。

不少網民批評老婦，「大清都亡了，你這正黃旗不好使」、「要這麼說滿族還是關外來的呢」、「我星紅旗我驕傲了嗎，你一個正黃旗有甚麼蠻橫的」。有人分析，不少發達省份都歧視外省人，部分原因是外地人搶佔了他們的資源。