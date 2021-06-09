晉城警破22年前搶子案　疑犯缺錢闖民宅劫嬰

山西省晉城市公安局周三（9日）表示，晉城澤州縣警方近日破獲「1999.8.10南山村搶劫嬰兒案」，23歲的趙某在1歲的時候被兩名犯入深夜入入室搶走，與家人分離22年終在上月底與父母重遇。

1999年8月10日晚上8時，崔某蘭一家暫住在澤州縣巴公鎮南山村，她當晚在丈夫上班、哄睡子女後正收拾房屋，未料兩名蒙面人持刀破門而入。後者先向崔女要錢，惟得悉無錢後便抱起崔的兒子奪門而出。崔即使瘋狂追趕，但只能眼睜睜看着兒子消失在視野，狂奔幾公里在附近村民的幫助下報警。

澤州警方連續數月開展大規模走訪調查，但因當時條件有限未發現有價值的線索，案件偵破工作陷入僵局。至今年1月，公安部開展「團圓」行動，晉城市公安局黨委展開部署及成立核查工作專班，重新梳理有關案件。

警方在偵查過程中得知，被拐兒童趙某的父母離婚後又各自成家，遂利用新技術手段重新對其父母進行血樣採檢，錄入系統比對後得知趙男是當年的被拐男嬰。警員又在河南省南陽市及新疆圖木舒克市獲得線索，先後拘捕拐童的劉姓及許姓犯人，二人受審後坦承，當年搶了孩子以1.65萬元人民幣（約2.63萬港元）的價格賣出，分錢後潛逃至今。