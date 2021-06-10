收5萬人民幣助考生作弊　兩教師被判刑

湖北咸寧市通城縣兩名教師去年收受學生家長5萬元（人民幣，下同，約6萬港元）後，企圖幫學生在高考時作弊，雖最終擔心失敗而放棄，但仍被告上法庭。案件近日在赤壁市人民法院一審宣判，二人均受刑事處罰。

案情指，李寧（化名，下同）去年6月在通城縣某高級中學任教，有學生家長聯繫他詢問是否可以安排高考作弊，他收下對方金錢後答應幫忙，隨後找來初中教師李興幫忙，由李興負責考試作弊器材，自己則負責聯繫家長。事後，李興邀約李寧到家中測試作弊設備，因擔心作弊無法成功，在距離考前一個星期時將金額退還給家長。

李寧和李興去年7月4日被赤壁市公安局刑事拘留，同年8月7日被逮捕。赤壁市人民法院今年1月15日立案受理，並公開審理案件，直至近日一審宣判。法院認為，二人的行為已構成組織考試作弊罪，屬共同犯罪，但由於後來主動放棄，可從輕處罰。

經審判委員會討論決定，李興犯組織考試作弊罪判處有期徒刑7個月、罰金3,000元（約3,700港元）；李寧犯組織考試作弊罪，處罰金3萬元（約3.7萬港元）。