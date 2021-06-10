美國防部長發內部指引　列中國在國防政策最優先處理位置

周三（9日）有來自美國官員消息的表示，美國國防部長奧斯汀發出內部指令，要求採取多項行動抗衡中國，據報由於部分提案屬於機密，有關的細節公布甚少，但有報道指，有關指令將中國及其增加軍力的行動，放在美國國防政策的最優先處理位置。

五角大樓此前應總統拜登要求，成立一個由23人組成的專責小組，評估美軍的應對中國策略，有關內部指令是內自該專責小組的建議。根據國防部一份聲明，指令的提案能改善美軍幾方面的能力，包括「重振盟友及夥伴網絡、加強震懾，和加快發展新的行動概念」，並發展現代化的軍民勞動力等，但沒有透露細。而美國官員則解釋，國防部長指令的目的是要「調整國防部，以使國防部在將中國列作最優先處理位置時，能夠加以應對」。

另有消息引述兩名知情官員透露，該內部指令的目標，是令國防部可以言行一致地將焦點轉移到中國身上，當中包括指導美軍向中國所擺出的兵力姿態，以及與印太地區盟友更緊密合作。國防部亦會審視聯合作戰的觀念，以及集中於與中國競爭的專業軍事教育。