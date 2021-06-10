內地昨增21宗確診　專家料廣州疫情短期難清零

內地周四（10日）公布過去一日新增21宗新冠肺炎確診病例，6宗本地個案全部出現在廣東省。廣州市周三（9日）晚上宣布番禺聯南巷、新聯路所包圍區域調整為中風險地區。截至同晚11時，全國16個疫情中高險地區均在廣東。內地有專家表示，這輪廣州疫情恐難在未來2周清零。

廣東周三新增4宗本地確診病例，2宗本地無症狀感染者轉確診，另新增3宗境外輸入確診，全部由廣州報告。全省同日新增12宗境外輸入無症狀感染個案，廣州佔10宗，深圳、佛山各1宗。廣州這次由印度變種病毒引發的本地疫情未斷尾，當地防控措持續升級。內媒引述國家疾控中心一名不具名專家稱，考慮到病毒的特點，即使進行大規模核酸檢測，也不能一下子揪出全部感染者，因為有些人可能在檢測時，病毒載量還不足以驗出。

廣州越秀區新冠疫情防控指揮部周四發通告，為有效阻斷疫情擴散蔓延，該區定於當日對北京街、六榕街、流花街、光塔街、人民街、東山街、農林街、大塘街、珠光街、大東街、礦泉街共11條街道的常住、從業人口進行新一輪全民核酸檢測（前一日如接種疫苗者除外）。另呼籲端午節期間，市民非必要不離開廣州，減少走訪親友和聚餐，暫停舉辦龍舟賽等活動。

除廣東疫情外，內地其他地區周三新增15宗境外輸入確診病例，分別上海7宗、廣東3宗、陝西2宗，以及浙江、四川、雲南各1宗。同日其他地區新增15宗境外輸入無症狀感染個案，連同廣東省的個案，全國共新增27宗境外輸入無症狀感染者。至今內地累計91,337人確診，死亡病例維持4,636宗。