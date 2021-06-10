台3醫院爆內部感染　92歲病人染疫亡

台灣周四（10日）有多間醫院爆發院內感染，其中新北市三峽恩主公醫院共有7人確診，包括病人、看護、護理師等。當中1名92歲病人染疫後死亡，目前已將71名接觸者與醫護居家隔離。另一新北市雙和醫院周四發聲明，近日發現10名病人和醫護等確診。

新北市衞生局周四證實，該宗是三峽恩主公醫院院內感染個案，相關部門和衞福部疾管署的醫生已了解此事，同時要求全面消毒、疫情調查和追查密切接觸者家居隔離、採檢等。雙和醫院發聲明稱，一般病房的1名護理師早前出現上呼吸道症狀，入院治療後確診，周四為該區醫護和病人檢測後，發現10人確診。

另在台中的國軍台中總醫院亦傳出疑似有院內感染情況，院方周三（9日）毫無預警下突然發公告，指要暫停急診、住院、體檢、健檢服務，以及快篩站等服務。台媒周四報道稱，該院病房內1名護理師做核酸檢測後發現受感染。衞生局隨後表示，目前仍在調查中。

台疫情持續蔓延，台東縣政府特別協調台軍化學兵與台東縣消毒防疫大隊，周四針對台東市進行全面防疫大消毒。防疫大隊使用稀釋漂白水，對市區及郊區的主要道路消毒。縣政府強調，不會對人體有直接傷害，但消毒車輛短暫經過時，民眾需關閉門窗，盡量不要外出。