台診所違規向民眾接種疫苗　檢方擬約談相關人員

台灣台北中正區一間診所周三（9日）被揭接收市政府分派的疫苗後，未按規定為優先接種人士接種，私自向普通民眾接種，被市政府重罰200萬元新台幣（約56.8萬港元）。台媒周四爆出，共有5間診所獲疫苗。台北地檢署周四召開專案會議，不排除約談診所和市衞生局相關人員。

台北好心肝診所被揭在周二（8日）晚上，有民眾在診所大排長龍搶打疫苗，多為年輕人，並非第一類至第三類未曾接種第一劑疫苗的醫護、防疫人員及高接觸風險者。該診所被質疑如何獲得大量疫苗、又替資格不符的民眾違規接種等。

台北市長柯文哲、副市長黃珊珊等人周四舉行線上記者會，柯文哲表示，小禾馨診所共領取85瓶疫苗、好心肝診所領取115瓶、和眾綜合診所2瓶，共有202瓶，未來市政府配送的對象與數量都會公告。市政府將清查疫苗的流向，沒必要偏袒，「政風、檢調要調查都坦然接受，有錯誤會面對」。

另台北市藥師公會周四表示，目前仍有2,000多名藥局人員已登記，但沒有機會接種疫苗；又指摘市政府放任部分診所不合規定打疫苗，令相關團體不滿和心寒。