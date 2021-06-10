法前外交官促全球　遏制華侵學術自由

法國《世界報》周三（9日）刊登由該國一名前外交官撰寫的文章，以「北京對學術自由的攻擊需要採取防禦措施」為題，指摘中國不斷侵害全球學術自由，試圖改寫歷史敍述。文中呼籲世界應就此出手遏制及積極應對。

前駐華法國文化中心主席暨高等政治學院國際關係所教學負責人比勒（Pierre Buhler）在文中，舉例德國智庫墨卡托中國研究中心（MERICS）與兩名研究員遭中方制裁等，指出中方向國內研究學者及論文施壓的案例愈來愈多。他直指，這些象徵行徑顯示中方令人擔憂的政策，為民主國家的高等教育與研究帶來嚴重威脅。

比勒提到，全球超過500間包裝為文化中心的孔子學院，是中方攻擊學術自由的策略之一，藉此滲透接待大學的教育或研究計劃。文中指，中方另一個施壓工具是透過70多萬名訓練有素、散布全球各校的中國學生。他們大多獲政府資助，參與受到中國駐外單位監視的組織，負責捍衞中國形象或通報西藏、台灣等任何與敏感議題有關的活動。部分人並非自願，但遭中方以家人施壓。

文中又指，中國政府的手段無奇不有，民主國家絕不能等中方遵守聯合國教科文組織（UNESCO）對學術自由的建議，應採取防禦措施保障教學與研究自由的完整性，而美方已着手進行，歐盟則仍需制訂策略。文末表示，法國輪任歐盟主席國將是絕佳機會，如法國總統馬克龍前年3月在比利時布魯塞爾宣布「歐洲天真的時代已經結束」。