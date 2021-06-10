印太戰雲密布　澳洲擬增美國駐軍制華

中澳關係緊張之際，澳洲國防部長達頓周四（10日）警告印太地區軍力擴張，意味爆發戰爭的機會比之前稍高，澳洲必須為任何突發情況做好準備。他同時提出擴大美國海軍陸戰隊駐澳部隊的規模，以及美國軍艦以澳洲為基地。

達頓當天在首都坎培拉出席澳洲戰略政策研究所會議時，指澳洲如何處理對華關係並不複雜：「我們尋求與中國有建設性的關係，但我們不接受違反法律、不接受干預我們的選舉進程或民主進程。」他表示在澳洲的立場及歷史因素下，澳洲與中國的軍事關係將永遠不如澳洲與美國等傳統夥伴一樣。

此外，達頓在會上提到擴大美國在澳洲駐軍規模的可能性，認為這是符合澳洲的安全利益，同時符合美國的利益。他承認現今區內局勢受中美戰略競爭加劇影響，比二次大戰後任何時候還要複雜及更難預料，所以澳洲政府的首要任務是維持區內和平，並警告誤判及誤解令爆發軍事衝突的機會不及以往般小。

當被問及世界局勢是否走向民主政體與專制政體之爭時，達頓認為這是正確的說法，表示歐洲國家、北約、日本、印度、加拿大都加強對印太地區的重視，而澳洲維護民主美德、言論自由及其他堅守的價值觀之意向將永遠不會改變。