壹傳媒台蘋停刊爆欠薪風波　主席葉一堅責無旁貸

壹傳媒黎智英旗下的台灣《蘋果日報》（下稱《台蘋》）上月18日停刊，將解僱333人，引起工會強烈不滿，日前申請台北市勞動局介入召開勞資協商。窮途末路的壹傳媒早前賣家當不果，無法出售《台蘋》業務，外界質疑壹傳媒陷入財困，甚至傳出欠薪，能否在本月內限期前發放遣散費予台灣員工，否則即屬違法；而《台蘋》營運的持續虧損，令該報大批員工失去飯碗；曾任《台蘋》行政總裁、壹傳媒現任董事會主席葉一堅實在責無旁貸，其本人亦「一身蟻」。

《台蘋》工會理事長陳嘉恩周四（10日）回應查詢時表示，當地法定規定，《台蘋》資方必須要在裁員30天內，向被裁減的員工發放遣散費，並推算遣散費應該在本月內發放。他同時透露，數天前已經致函台北市勞動局，依法定大量裁員相關法令，向局方申請官方介入舉行勞資協商，現時正在等候局方的回文通知。

《台蘋》當天停刊後，台北市勞動局指資方未有在解僱員工60天前通報局方及工會，違反《大量解僱勞工保護法》，將面臨最高50萬元新台幣（約13.9萬港元）罰款。局長陳信瑜更斥責《台蘋》，企業不論是解僱或遣散員工，都有責任遵守勞動法，使勞資雙方協商合法解決，強烈要求《台蘋》資方釋出善意。

經營前景極度暗淡的壹傳媒陷入財政危機，早前已經不斷尋求變賣資產套現，但出售《台蘋》碰釘後，面對龐大的員工薪酬開支，隨時觸及法律問題。壹傳媒股價持續弱勢，今收報0.285元，跌3.39%，最低見0.28元，跌幅達半成。

壹傳媒4月19日披露，就建議出售《台蘋》訂立不具法律約束力的諒解備忘錄，但到了4月28日以出售不符合利益為由，與潛在買方簽署終止通知。市場人士指交易失敗是買家出價太低，與黎智英估計的8億至12億元新台幣（約2.2億至3.3億港元）價位相差甚遠；加上要求《台蘋》先裁員，也增加財務負擔。

由於賣盤不成，到了上月14日，《台蘋》宣布紙本同月17日出刊最後一次報紙後，翌日起停刊。時任《台蘋》社長陳裕鑫同日亦發信給員工，宣布已經辭去董事、《台蘋》社長、紙媒總編輯的職位，並將自己列入被遣散名單。

在《台蘋》的欠薪風波中被指責無旁貸的葉一堅，過去亦曾惹上官非。早於1999年香港《蘋果日報》(《蘋果》)曾刊登報道，令陪審團可能對一宗5歲男童謀殺案的被告有偏見，指該被告疑有孌童癖，最終主審法官要下令解散陪審團，案件翌年重審，被告被判謀殺罪成依例判囚終身。律政司其後起訴《蘋果》和其時任總編輯葉一堅藐視法庭，兩被告同年底認罪需留案底，《蘋果》並需判罰款10萬元兼要付訟費。

另外，據了解，在本年3月警方聯絡近40名壹傳媒現任及前任管理層，要求他們到警署錄取口供，其中曾聯絡身處台灣的葉一堅，查詢涉及將軍澳壹傳媒大樓的欺詐及懷疑洗黑錢的案件。

自壹傳媒黎智英於去年底因涉欺詐及違反《港區國安法》被捕後，公司公布黎智英已辭任董事會主席兼公司執行董事，而葉一堅自2020年12月29日起獲委任為董事會主席。