傳美在台協會副處長任駐日代理大使　加強援台合作

多名日美外交消息人士周四（10日）透露，美國拜登政府基本決定起用美國在台協會台北辦事處副處長谷立言（Raymond Greene），接替即將卸任的駐日代理大使楊舟（Joseph M. Young）。谷立言曾任駐沖繩總領事，是一名知日派。美方此舉或意在中國大陸加強向台灣施壓的情況下，深化與日本的合作。

知情人士指，楊舟預定本月中旬卸任，谷立言最早7月抵達日本，擔任代理大使。谷立言在東亞的工作經歷較長，在駐日本大使館工作後，2009年至2012年擔任駐沖繩總領事。他歷任白宮國家安全委員會日本與東亞經濟事務處主任、駐中國總領事等職務。美國在台協會官網顯示，他於2018年就任台北辦事處副處長。

美國政府消息人士稱，起用熟悉日台雙方的谷立言將成為對華展示日美團結的訊息。日本外務省幹部表示歡迎：「在支援台灣方面的日美合作將變得更加順暢。」

美國駐日大使在前任大使哈格蒂2019年7月離任後一直懸空，目前由曾是首席公使的楊舟任代理大使。拜登政府擬起用前總統奧巴馬的白宮辦公廳主任、前芝加哥市長伊曼紐爾，但就任時間尚未敲定。