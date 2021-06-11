美參聯會主席：可避免與華戰爭　美應保優勢威懾

美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）周四（10日）向參議院表示，中國正以非常嚴重而持續的速度增強軍事能力，為和平及全球穩定帶來威脅，同時指出美國與中國的戰爭並非不可避免，美國要保持競爭力和科技優勢以作威懾，與中國維持競爭而非衝突。

米利和美國防長奧斯汀出席參議院軍事委員會國防部預算聽證會，米利在會前準備的書面證詞稱，中國是美國第一大地緣戰略安全挑戰，中國挑戰太平洋地區的和平現狀，意圖在本世紀中葉之前改變全球國際秩序。他續指，中國正在區內進行大規模演習，着重兩棲登陸、聯合火力和海上打擊，有關行動威脅到美國盟友和夥伴的自治，危及航行、飛行和其他合法使用海洋的自由，損害地區和平與穩定，「簡單來說，中國已經並將繼續發展顯著的核子、太空、網絡、陸地、空中和海上軍事能力」。

不過，米利亦表示歷史不是決定性的，與中國的戰爭並非不可避免。他指，對美國來說，中國是愈來愈有能力的戰略競爭對手，認為美中關係要保持在競爭狀態，不是衝突，而這最好通過綜合威懾來實現，在這種情況下，美國相對於中國仍具有強大的軍事實力，且美方在所有戰爭領域都保持軍事優勢。如果美國在軍事上比對手優勝，那麼衝突就較少機會發生。

在聽證會上，米利表明中國正以「非常嚴重而持續的速度增加軍事能力」，增加了和平及全球穩定的風險，重申美國要保持競爭力和科技優勢。奧斯汀也表明美國應避免與中國擦槍走火，認為與中國官員建立溝通的直線（direct lines）非常重要。他說：「我關注到可能會發生引發危機的事情。我認為我們要有能力與盟友及夥伴對話，也要有能力與對手或潛在對手對話。我認為在軍方官員及政府官員之間須要建立直線。」

兩人也提及來自其他國家的威脅，奧斯汀指出北韓持續發展核武及彈道導彈，對美國及盟友構成愈來愈大的挑戰。米利同意北韓對美國構成「真正的危險」，平壤對自身的軍事能力的專注沒有減退迹象，並以犧牲最脆弱公民及和朝鮮半島的和平作為代價。