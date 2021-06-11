英美簽新版《大西洋憲章》　應對中俄挑戰

七國集團（G7）領導人峰會周五（11日）舉行前夕，英國首相約翰遜周四（10日）在英國康沃爾郡會見到訪的美國總統拜登，雙方簽署了新版《大西洋憲章》，概述了美國和英國計劃在8個關鍵領域合作，抗衡來自中國和俄羅斯的威脅。

新版憲章以1941年的《大西洋憲章》為藍本，提到它是建立在「80年前提出的承諾和願望的基礎上，確認了我們（英美雙方）承諾於持續維護經久不衰的價值觀，並捍衞它以對抗新或舊的挑戰」。這些承諾包括捍衞民主、重申集體安全的重要性，以及確保公平開放的全球貿易體系。

新憲章內容亦包括致力於應對網絡威脅和氣候變化挑戰，以及結束新冠疫情。除此之外，新憲章還針對透過虛假信息干預選舉和不光彩的經濟行為，這些方面都是西方之前對中俄作出的指控。

簽署憲章後，拜登和約翰遜將着手盡快重新開放美國和英國之間的旅行，兩人計劃成立一個新工作組，就安全地重新開放國際旅行提出建議。約翰遜的辦公室表示：「因為新冠疫情的旅行限制，許多英國人和美國的人有400多天不能與家人和朋友見面 。工作組將努力探索恢復英美旅行的選項，確保英國和美國在未來的國際旅行政策上，密切分享雙方的想法和專業知識。」

拜登在簽署憲章後對記者說，他與約翰遜進行了「非常有成效的會議」，討論了與氣候變化相關的「雄心勃勃」目標，雙方也談到兩國軍人在阿富汗共同作出的犧牲。