盜撈逾876件元代沉船文物　19人落網

內媒周四（10日）報道，福建漳州市及漳州縣兩級公安去年11月搗破一個盜撈沉船文物組織，拘捕19名涉案人士，繳獲846件元代龍泉窯的海撈瓷器，其中76件為3級以上文物。19人中有5名被告在上月被判監1年半至2年10個月不等，其他被移送至漳州縣檢察院起訴。

報道指，犯案組織由出資人與潛水員組成，主要在漳州海域一帶盜撈，並將文物售至江西等地。其中一名34歲被告韋某超原為有10多年經驗的海下捕撈潛水員，去年9月因財困夥同另一名盯上海底文物的李某超，分別找來兩名潛水員及兩名合資人，於同月首次潛至30米海底盜撈文物。

福建公安廳刑偵總隊隨後發現一批疑為海底撈出的瓷碗，認為有人盜撈，遂派漳州市及漳州縣兩級公安成立專案小組調查，去年11月發現被告一行人準備再度行動，便派員埋伏在6人入住的賓館附近，待韋某超等人上水後一舉拘捕，6人當地落網，運輸車輛及兩箱文物等被扣起；民警當晚再拘捕一名涉案人士。

審訊期間，韋某超等人稱在該海域盜撈逾300多件瓷碗，警方隨線索再於福清、平潭兩地拘捕多兩人，起出169件涉案瓷器；專案組又發現另一共8人的團夥，在漳州古雷海域亦有盜撈行動，悉數被捕後，憑被捕人士的供證，追捕在江西撫州倒賣文物的兩名人士，繳獲476件文物，合共19人被捕。