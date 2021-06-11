美參議員抨擊大型美企無視新疆強迫勞動　令消費者成為幫兇

美國參議員魯比奧（Marco Rubio）周四（10日）在國會參議院外交關係委員會上，抨擊亞馬遜、蘋果公司和Nike等美國企業，無視有關中國強迫勞動的指控，令美國消費者成為北京打壓新疆維吾爾族和其他少數民族的幫兇。

魯比奧表示，不少美國公司仍未覺醒到他們正從中國政府虐民政策中獲利。他說：「長久以來，Nike、蘋果、亞馬遜和可口可樂等公司都在利用被強迫勞動的人士。這些公司從強迫勞動中獲利，或揀選一些懷疑強迫勞動的供應商。可悲地，這些公司令我們成為這些罪行的幫兇。」另一位參議員馬基（Ed Markey）則指，，美國不少科技公司從中國政府的「威權監控工業」中獲利，不少這些公司的商品「正於新疆使用」。

在2019年，有人權組織和傳媒記錄了新疆當局如何維吾爾人的立DNA資料庫，美國科技公司Thermo Fisher Scientific曾表示，會停止售賣遺傳排序儀器到新疆；但魯比奧指：「所有證據都顯示，他們（Thermo Fisher Scientific）仍有繼續供應其產品，使這種違反人權行為得以進行。」魯比奧揚言，他已就此事多次致函該公司。

就以上參議員的指控，亞馬遜發言人說，每當收到強迫勞動的證據，便會採取行動停止相關的銷售；可口可樂拒絕置評；上述其他遭參議員點名的公司則未有回覆傳媒的查詢。中國方面在過去一直否認新疆有出現強迫勞動的情況。