內地今公布22宗新冠確診　廣州危重患者比例高

內地周五（11日）公布過去一日新增22宗新冠肺炎確診病例，9宗本地個案全來自廣東省。這波廣州市本地疫情累計有128人感染，其中121人確診，7人為無症狀感染。國務院聯防聯控機制綜合組廣東工作組醫療救治組多名專家表示，這波疫情呈現新特點是，患者病情發展快，重型和危重型患者比例變高。

廣東周四（10日）新增11宗確診病例，全部由廣州報告。除上述本地個案，其餘2宗境外輸入病例，患者均來自柬埔寨，1人為無症狀感染轉確診。另全國其他地區新增11宗境外輸入病例，分別為福建3宗，上海2宗，四川2宗，北京、江蘇、浙江和雲南各1宗。同日新增25宗無症狀感染病例，除浙江報告1宗本地個案，其餘為境外輸入，廣東佔7宗。至今內地累計91,359人確診，當中4,636人病亡。

廣東省中醫院副院長張忠德接受電視台訪問時表示，這波廣州疫情的特點就是，年齡較大的患者較多，患者病情發展很快，危重病人或者重型病人發病3到4天就轉重症。患者的症狀比較明顯，約八成病人發高燒。病毒的載量很高，而且病毒載量降低的速度很慢。中山大學附屬第一醫院重症醫學科主任管向東也稱，自疫情爆發至以往20多次局部聚集性感染，重型和危重型患者的比例約2%到3%，但廣州這次卻高達10%至12%，有可能是這批疫情毒株致病率比較強。

浙江一對夫婦上月從意大利回國，於北京入境隔離期間多次檢測無感染，本月解除隔離回溫州後，妻子周三（9日）確診，丈夫周四確診，兩人的同住兒子同日經檢測為無症狀感染。3人居住的萬全鎮周四已開展全民核酸檢測，另從當日起，鎮上各類公共文化旅遊場所全部停業，每戶家庭每兩天可派一人外出購買生活物資，其他人不得外出。