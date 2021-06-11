10部門整治二手樓市場　逾17億人民幣貸款違規入市

福建廈門市銀保監局等10個部門近日清查買賣二手樓市場的情況，發現有價格波動、信貸資金違規流入市場增多的異常情況。當局發現有2,725筆貸款違規流入房地產領域，總額涉17.93億元（人民幣，下同，約22.1億港元），其中確認被「炒樓」組織直接套取1.01億元（約1.2億港元）。

廈門市住房保障和房屋管理局周五（11日）發布消息稱，今年4月中旬，多部門聯合開展整治二手樓市場專項行動，打擊「炒樓」、炒作等違法違規行為。截至本月4日，當局共巡查2,631家房地產經紀機構門店，抽查3,151套房源訊息，對29宗涉違規的行為立案調查。

多部門累計暫停9家房地產經紀機構共22間分店的買賣合約網上簽約資格，取消1家房地產經紀機構網上簽約資格，已調解26宗房產交易糾紛，涉及房產交易價值1.08億元（約1.3億港元）。當局發現，有「炒樓客」或部分不良中介機構利用信息不對稱、斷開買賣雙方的聯繫等手法，賺取差價。

廈門市市場監管局另對全市房地產經紀機構經營行為排查，重點圍繞價格、不正當競爭、廣告等違法行為。目前已檢查80多家房地產經紀機構，核實800多條線索，發放25份責令整改通知書、42份價格提醒告誡書、100多份價格宣傳手冊，查處4宗房地產廣告違法案件。