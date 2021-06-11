英人權報告：中國大規模扣押及虐待新疆維族人

總部設於英國倫敦的國際特赦組織周四（10日）發表報告，指控中國政府在新疆犯下反人類罪行，要求聯合國調查中方對新疆維吾爾族、哈薩克及其他回教族裔進行的大規模扣押、監控和虐待行為。

報告長達160頁，基於55名曾扣留在新疆再教育營人士的證詞寫成。報告指，有證據顯示中國政府至少犯下囚禁或其他嚴重剝奪人身自由的違反國際法行為、虐待及迫害維吾爾人，中方所講的反恐不是大規模扣押的合理原因，其行徑展示了因宗教和族裔而針對特定新疆人口的清晰意圖，以及利用嚴重暴力和脅迫根除回教信仰與突厥回教的文化習慣。

報告相信，關進再教育營的人士受生理及心理虐待，方式包括毆打、電擊、剝奪睡眠、吊在牆上、承受極低溫度、鎖在老虎椅上及單獨囚禁等。組織認為，再教育營不受中國刑事司法系統或其他地方法律限制，有證據顯示有人從再教育營轉移到監獄。

國際特赦組織秘書長卡拉馬（Agnes Callamard）指控中國政府製造「大規模的反烏托邦地獄景象」，大批人在再教育營遭洗腦、虐待等，另有數百萬人受監控，活於恐懼。她批評聯合國秘書長古特雷斯失職，沒有譴責情況及呼籲國際調查。