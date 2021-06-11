天問一號首批科學影像圖　拍下火星地貌

中國火星探測任務天問一號探測器上月成功着陸火星，火星車祝融號已在星球表面工作了28個火星日。國家航天局周五（11日）在北京，舉行天問一號探測器着陸火星首批科學影像圖揭幕儀式，公布由祝融號拍攝的着陸點全景、火星地形地貌、「中國印迹」和「着巡合影」等影像圖。報道指，發布首批相關影像圖，標誌中國首次火星探測任務取得圓滿成功。

着陸點全景圖是祝融號尚未駛離着陸平台時，由桅杆上的導航地形相機進行360度環拍，經過校正和鑲嵌拼接而成。圖中可見着陸點附近地勢平坦，遠處可見火星地平線，石塊豐度和尺寸與預期相同，反映着陸點自主選擇和懸停避障實施效果良好。火星地形地貌圖是祝融號抵達火星表面後，由導航地形相機拍攝的第一幅照片，近處表面較平坦，較遠處有一環形坑，再遠一點是多處沙丘。

當局公布的「中國印迹」圖，是祝融號行駛到着陸平台東偏南60度方向約6米處，拍攝的着陸平台影像圖，可見平台熠熠生輝，表面地貌細節豐富。「着巡合影」圖是祝融號駛至着陸平台南向約10米處，釋放安裝在車底部的分離相機，祝融號其後退至着陸平台附近。分離相機拍攝了祝融號移動過程，及祝融號與着陸平台的合影。圖像通過無線信號傳送至祝融號，再由祝融號通過環繞器中繼傳回地面。

國家航天局局長張克儉表示，將繼續發揚嚴慎細實和大力協同的工作作風，組織展開各項科學探測任務，獲取高質量科學數據；並秉持開放共享和互利合作的理念，及時發布科學數據產品，讓全人類共享中國航天發展成果。