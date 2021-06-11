內地4部門　嚴懲攝像鏡頭偷窺黑產業

近年內地不法分子利用黑客技術破解並控制家用及公共場所攝像鏡頭，令智能手機、運動手環等化為偷拍設備，更出售破解軟件，傳授偷拍技術，供人偷窺私隱畫面並借此牟利。包括網信辦在內的4個部門近日發公告，於今年5月至8月在全國開展攝像鏡頭偷窺黑色產業集中治理。

公告指，上述攝像鏡頭偷窺行為已形成黑產業鏈，嚴重侵害民眾個人私隱。為保護民眾私隱安全，中央網信辦、工業和信息化部、公安部和市場監管總局決定展開集中治理。公告要求，社交軟件、網站、論壇等互聯網平台嚴格履行訊息發布審核的主體責任，全面清理平台上發布的攝像鏡頭破解教學、漏洞風險利用、破解工具售賣，偷拍設備改裝，偷窺偷拍影片交易等有害訊息。

針對攝像的鏡頭生產和銷售，公告要求生產商要按照數據安全、信息安全有關規定和標準提升產品安全效能，加強雲端安全和對遠程影片監控應用程式的安全防護。電商平台要全面開展排查，清理及下架平台上的假冒偽劣攝像鏡頭。

此外，公安機關將依法打擊提供攝像鏡頭破解軟件工具、對攝像鏡頭設備實施攻擊控制、獲取買賣民眾私隱影片等違法犯罪活動。各部門亦會加強監管和執法，對不落實主體責任的互聯網平台和企業，依法依規嚴厲處罰。