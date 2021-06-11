象群迂迴遷移　大雨令追蹤工作更困難

雲南省一批亞洲象北遷近兩個月，一度折返舊地，甚至有大象離群獨行，行蹤引起各界關注。內媒報道，截至周四（10日）晚上8時，象群小範圍迂迴遷移，持續在該省玉溪市易門縣十街鄉活動。而獨行大象已離群5天，仍在昆明市安寧市八街街道的密林內。由於當地近日持續下大雨，令追蹤象群的工作變得困難。

雲南省森林消防總隊無人機監測任務分隊，周四中午冒雨升起無人機監測象群，顯示14頭亞洲象在玉溪市易門縣十街鄉扒河附近活動。現場持續下雨，有地質災害風險，追蹤布防困難。易門縣、晉寧區、安寧市設現場指揮部，同步運行，以做好相關工作。省級指揮部要求現場指揮部加強監測、分析、研判，及時掌握象群和離群獨象的動向，確保沿途居民和象群安全。

現場指揮部周四共投入1,583人次應急處理人員及警力，出動155輛泥頭車、9輛挖掘機、206輛應急車輛、11架無人機，並疏散2,560戶群眾、共8,367人，向大象投餵1.2噸食物。當局根據象群移動方向，開挖防象溝，引導象群繼續向西或南面遷移。協調新增3組空中監測機組，監測人員增至42人，由雲南省森林消防總隊統籌指揮，加強空中監測。