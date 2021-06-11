澳洲擬斥100億澳元　升級6艘潛艇抗華

澳洲傳媒周五（11日）報道，澳洲政府計劃斥資100億澳元（約601.6億港元），升級現役的6艘柯林斯級潛艇，以應對中國的軍事威脅。

報道指，由於中國威脅印太地區安全，加上由法國海軍集團（Naval Group）為澳洲承建的12艘攻擊潛艇要到2035年起才陸續服役，澳洲防長達頓於是下令升級現役柯林斯級潛艇，待現潛艇役齡30年屆滿後開始，預料在2026年會有第一艘潛艇升級，每一艘潛艇的翻修工程需時2年。

澳洲國防部原本無考慮升級潛艇，但中國軍事威脅逼近，解放軍部署印太地區的潛艇估計多達60至70艘，2030年或增至75艘，所以澳洲有需要確保潛艇隊伍保持一定規模。國防部估計升級工程費用為60億澳元（約361億港元），但專家估計可能高達100億澳元。

達頓表示，澳洲要面對現實及正視區域安全威脅，潛艇是減低風險的重要一環，這是重要的任務，需要好好處理。他還說，澳洲毫無疑問要延長柯林斯級潛艇的使用年限。

另外，澳洲總理莫里森下周將到法國，料與法國總統馬克龍會面討論海軍集團於澳洲南澳省阿德萊德建造12艘攻擊潛艦的安排。報道指，該計劃有延誤，且澳洲和法國就配備及造價發生爭議。