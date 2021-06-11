台今增286本土確診24死　兩議員為偷步打疫苗道歉

台灣周五（11日）通報新增286宗新冠肺炎本土確診病例，另有1宗境外輸入，並增加24人染疫身亡。當地近日傳出有官員搞特權，優先接種疫苗，台行政部否認此事。惟雲林縣議員邱世文和廖郁賢周五向公眾道歉，承認在上月已接種疫苗。

指揮中心表示，新增的本土病例分別為141名男性和145名女性，年齡介乎未滿5歲至90多歲，患者居住地分布於新北市120宗、苗栗縣56宗和台北市49宗等，另有8宗源頭不明。

指揮中心宣布，為協助紓解重症醫療壓力，當局將採購複合單株抗體藥物，供具有重症風險因子的輕中度確診患者治療使用。該款藥物已獲美國食品及藥物管理局（FDA）及國際間陸續發布緊急使用授權（EUA）核准於臨床使用。另指揮中心強調，在全台疫情警戒第三級期間，將持續執行邊境嚴管措施。

邱世文周五在縣服務處召開記者會表示，雲林縣政府上月透過議會徵詢議員接種疫苗的意願，縣政府完成指定第一類醫護人員接種後，仍有疫苗剩下，加上有議員同事接觸到確診病例隔離，遂決定優先接種。他對此感到非常愧疚，向社會大眾道歉，又稱對不起雲林的醫護人員。廖郁賢亦表示，向醫護和防疫人員道歉。

台灣的蔡英文總統周五受訪稱，6月的疫苗供應短缺，原因是英國藥廠阿斯利康及牛津大學共同研發的新冠疫苗主要生產國是泰國和印度，但兩國目前疫情嚴峻，優先將疫苗留在當地使用。她強調，台灣目前的200多萬劑疫苗供給優先人士接種，包括防疫、醫護和老人等，到7月會開放給一般民眾接種。