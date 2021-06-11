《台蘋》工會申請勞資協商　台北市勞動局安排會議

壹傳媒黎智英旗下的台灣《蘋果日報》（下稱《台蘋》）上月18日停刊，將解僱333人，引起工會強烈不滿，日前申請台北市勞動局介入召開勞資協商。東網記者周五（11日）查詢後獲悉，台北市勞動局已收到勞方的勞資協商申請，有待安排協調勞資協商會議的時間。

台北市勞動局曾指《台蘋》資方大規模裁員，未有在解僱員工60天前通報局方及工會，違反《大量解僱勞工保護法》，將面臨最高50萬元新台幣（約13.9萬港元）罰款。但勞動局周五回應指，《台蘋》有通報，可能是通報時間有落差，但勞方認為此部分存在爭議，故當局尚未開出罰單。

勞動局亦表示，已收到勞方提出的勞資協商申請，目前正進一步安排會議的時間，至於會議時間訂定則必須是勞資雙方均認定可以的時間。當局指出，一般在申請勞資爭議協商的過程中，當局並不會進行勞動檢查，故尚未開出罰單；並指有關罰單的部分也是爭議之一，一切待進入正式勞資協商，視乎進展如何。

當局又指，目前勞方爭議條件的要求主要是離職補償金，這部分則待雙方進入協商會議後才有結果。另外有關工會的部分，則委託由律師進行後續的勞資協商事宜，目前仍在等勞動局的公文回覆。