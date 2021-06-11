忻州鐵礦滲水事故13人仍受困　4負責人被控制

山西省忻州市代縣有傳媒接獲有關部門反映，當地有鐵礦周四（10日）發生滲水事故，導致13人被困。事發後，省、市、縣第一時間啟動非煤礦山生產安全事故應急救援響應，開展救援，目前井內水位已開始下降。鐵礦實際控制人陳某、企業法人王某、總經理郭某、安全生產礦長申某則已被公安部門控制。

事發於代縣聶營鎮的民營大紅才鐵礦4號井，當時有16名礦工在井下工作，其中3人及時升井，餘下工人被困。截至周五（11日）早上，應急管理部和省、市、縣緊急調集國家礦山應急救援大同隊、汾西隊、大地特勘隊和太鋼隊等地方專業救援隊及山西武警救援隊共1,084人，出動69台水泵、1.8萬米高壓排水管以及生命探測儀、皮划艇、潛水工具等裝備參與搶險救援。

救援人員已鋪設4,000多米水管，架設約1,500米電纜，並把3台水泵運到井下安裝好，架設井下到地面的視像通訊系統。排水設施周五早上8時許已接通，井內水位開始下降。現場負責人表示，當日將繼續增加排水物資，同時採取有效防範措施防止次生災害；同時進一步增加搜救力量，調配水下機械人和蛙人參與搜索。另外，山西省緊急下發通知，要求非煤地下礦山一律停產，並開展安全生產大檢查。