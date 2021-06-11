華外交部斥英《香港半年報告》　假借關心干涉內政

英國政府日前發表《香港問題半年報告》，描述香港去年下半年、《港區國安法》實施後的情況。中國外交部發言人汪文斌周五（11日）批評報告充滿意識形態偏見，混淆是非、顛倒黑白。對於英方無端指摘中方對港政策，再次粗暴干涉香港事務和中國內政，北京表示強烈譴責和堅決反對。

汪文斌表示，英方所謂報告對中國中央政府和香港特區政府極力攻擊抹黑，當中列舉了英方一系列的插手香港事務行為，反映其破壞香港繁榮穩定。他批評，英方假借關心香港民主、港人權利，其實際用意是插手香港政治、干涉中國內政，以及搞亂香港、損人利己。

他重申，香港事務純屬中國內政，「一國兩制」是中國的基本國策，去年頒布《港區國安法》等行動，都是為了完善及確保「一國兩制」行穩致遠，實現香港長治久安和長期繁榮穩定。他強調，事關中國主權的安全核心利益，不容任何外來干涉。

中方敦促英方遵守國際法和國際關係基本準則，正視香港已回歸中國24年的現實，放棄殖民舊夢，摒棄雙重標準，停止發表有關報告，停止以任何方式干涉香港事務和中國內政，多做有利於香港繁榮穩定和中英雙邊關係發展的事。